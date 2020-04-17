Глава Минэкономразвития оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

Москва, 17 апреля. Министр экономического развития Максим Решетников в эфире программы «Познер» на Первом канале исключил вероятность дефолта в России.

Министр ответил отрицательно на вопрос Владимира Познера о том, есть ли минимальный шанс повторения в стране дефолта, как в 1998-м году.

Решетников подчеркнул, что правительству необходимо помочь предпринимателям, чтобы у них «осталось желание» продолжать свое дело.

«Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику», — заявил глава Минэконом развития.

Он сравнивает текущие меры с теми, которые были приняты в рамках мирового кризиса в 2008 году. Решетников подчеркивает, что сейчас власти заняты спасением малого и среднего бизнеса, а не крупных компаний. Также министр указал на цикличность кризисов: 2020 г., 2014 г., 2008 г. и т. д.

«То, что сейчас происходит, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов — в первую очередь, мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», — резюмировал Решетников.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что объем ресурсов, направляемых российскими властями на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии, составляет около 2,8% ВВП, передает RT.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».