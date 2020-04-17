Рогозин пошутил о запуске в космос КАМАЗа вслед за Tesla

Москва, 17 апреля. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Плесецк будет запущен КАМАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что старт «Ангары» запланирован во втором-третьем кварталах этого года.

«КамАЗ отправим за Tesla», — пошутил Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос, какую нагрузку планируется вывести на второй «Ангаре-А5».

Напомним, что в феврале 2018 года Илон Маск запустил свой электромобиль Tesla на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy, который на данный момент путешествует в Солнечной системе.

До этого сообщалось, что во время очередного запуска «Ангары-А5» с разгонным блоком предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

Недавно Дмитрий Рогозин жаловался на демпинг со стороны SpaceX, заключающемся в том, что рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon 9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но на деле обходится НАСА в 1,5-4 раза дороже.

На днях RT сообщало, что гидролаборатория в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Московской области, которая была закрыта на ремонт в 2014 году, возобновит подготовку космонавтов к выходам в открытый космос в конце апреля.