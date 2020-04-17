Брайан Мэй назвал мясоедов виновниками появления эпидемии

Лондон, 17 апреля. Британский музыкант и гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виновны люди, употребляющие в пищу мясо, сообщает музыкальное издание NME.

Музыкант убежден, что последние события заставят многих людей пересмотреть отношение к этому продукту. Особенно, когда в Интернете тиражируется информация о том, что первый человек заразился коронавирусом, отведав блюдо из экзотичного животного (несмотря на то, что официально эта версия не подтверждена).

«Видимо, эта пандемия действительно пошла от тех, кто ест животных. И теперь я еще больше убежден, что употребление мяса — не самая полезная вещь для здоровья», — говорит гитарист Queen.

По его словам, он уже 3 месяца придерживается вегетарианской диеты.

«Сначала для меня это был эксперимент. Все-таки долгое время я был зоозащитником, но время от времени все равно ел мясо. Теперь мы увидели, что поедание животных поставило людей на колени», — отмечает Мэй.

Музыкант говорит, что пришло время заново исследовать мир, чтобы не уничтожать другие виды.

Ранее «Газета.ру» отмечала, что в условиях пандемии тяжело придется не только пожилым людям, но и любителям фастфуда, курильщикам, бородачам, а также тем, кто спит под работающим кондиционером.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.