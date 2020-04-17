موقع "فان" يتعرض لهجوم قرصنة

تم اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الفيدرالية FAN من قبل مجهولين.

تعرضت وكالة الأنباء الفيدرالية، يوم الاثنين 13 أبريل، لهجوم إلكتروني، تمكن بعده القراصنة من التوصل إلى نشر المواد على موقعنا. تم اكتشاف حقيقة القرصنة بعد ثلاثة أيام، قام على إثرها قسم تكنولوجيا المعلومات في الوكالة بإزالة الاختراق الذي جعل القرصنة ممكنة وحذف المواد المنشورة من قبل أشخاص مجهولين.

هذا ويجري في الوقت الحالي تحديد أهداف المهاجمين وشخصياتهم، فيما تحضر وكالة الأنباء الفدرالية مذكّرة لأجهزة الأمن بذلك. يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعرض فيها موقع وكالة الأنباء الفدرالية لهجمات سيبرانية ومحاولات اختراق.