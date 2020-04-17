Боярский несколько месяцев не оплачивает штраф за нарушения ПДД

Санкт-Петербург, 17 апреля. Народный артист РСФСР Михаил Боярский уже 4 месяца не оплачивает штраф за нарушение правил парковки в центре Петербурга.

Отмечается, что певец нарушил ПДД еще 16 января. Спустя два месяца после нарушения, документ о взыскании был опубликован в базе данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов, передает 5-tv.ru. Согласно документу, Боярский задолжал 3 тыс. рублей.

В феврале сообщалось, что артист вновь припарковал транспортное средство в неположенном месте в центре Петербурга. Боярский в очередной раз заехал на тротуар. Согласно данным очевидцев, актер оставил свой Mercedes GLC на 2-м Зимнем мосту.

В конце октября прошлого года МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщало, что Боярский был оштрафован на 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе Невского проспекта. Отмечается, что вскоре артист появился на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы Иван Ургант признавался, что съемочная команда подготовила шутки про его парковку на Невском. Однако после разговора с Боярским принял решение не шутить об этом, потому актеру было бы неловко обсуждать скандал на телевидении.

Ранее Михаил Боярский признавался, что длительное время пользовался отечественной «Нивой», пока его родственники ли не в ультимативной форме потребовали, чтобы он пересел в более статусный автомобиль. По его словам, в итоге он выбрал Mercedes, причем «самый скромный из тех, что выбирал».