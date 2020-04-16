В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 16 апреля. В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом, большинство имели сопутствующие заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Согласно имеющимся данным, возраст жертв — от 29 до 88 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что московские врачи будут рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, отличить ОРВИ и коронавирус становится все сложнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь открыл крупнейшую в регионе лабораторию для проведения тестов на коронавирус. За сутки здесь могут делать порядка двух тысяч тестов.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».