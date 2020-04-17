«Радио Свобода» пытается измазать грязью все, что связано с РФ. Колонка Голоса Мордора

Больше всего о российских пенсионерах переживает «Радио Свобода». Ведь больше некому. То напишут, что Путин все пенсии украл и раздал своим друзьям, или же, что украл и понастроил на них никому не нужных ракет, чтобы бряцать оружием перед Западом.

Повод переживать всегда найдется. А уж тем более во времена эпидемии, тем более, что пенсионеры, самая уязвимая для болезни группа населения и их постоянно просят, а то и заставляют оставаться дома. Причем изощренно – даже какие-то цифровые пропуска вводят, прям концлагерь какой-то. Вот и не спят по ночам сотрудники «Радио Свобода», мучаются.

И что бы российские власти не делали – все плохо. Даже тогда, когда проявляют заботу. Ведь заботу они проявляют неправильно. Есть такая обозревателька на «Радио Свобода», Елена Рыковцева. Написала она в «Фэйсбуке» душераздирающий пост. Нет, не о том, что у пенсионеров кто-то что-то снова украл. На сей раз наоборот – подмосковные власти, заботясь о пенсионерах, раздали всем продовольственные наборы, совершенно бесплатно. Приложили к наборам письма с теплыми пожеланиями и просьбой потерпеть ради собственной же безопасности, не ходить никуда, поберечься. Продовольственные наборы неплохие, отличное подспорье пенсионерам.

Госпожа Рыкова подробно описала содержимое – гречка, макароны, сгущенка, сахар, молоко, рыбные консервы, чай, соль и печенье. Нормальные и привычные продукты, которые каждый постоянно покупает в магазинах. И вот казалось бы – что же тут не так, ведь вроде все прекрасно, забота о стариках со стороны властей, причем не на словах, а на деле. Но как бы не так. Оказывается, наборы то – чистый совок! Госпожа Рыковцева возопила благим матом о том, что бедные российские старики в совке родились и этот совок преследует их всю жизнь. И умрут они в совке. Ведь продукты то все – абсолютно совковые! Ни тебе пармезана, ни фуагры, ни хамона! Даже завалящих маслин нет! Набор из совкового гастронома! И так грустно и мерзко стало на душе у госпожи Рыковцевой, что по ее словам, у нее «защемило сердце». Просто представьте степень душевных мук этой госпожи.

Ну а если серьезно, конечно же никто из них за российских пенсионеров не переживает. Плевать они на них хотели, а все эти переживания – особенно вот такого пошиба, как у госпожи Рыковцевой – просто натуральная ложь и страстное желание придраться хоть к чему либо. Это вот как если бы власти выплатили пенсионерам какие-то солидные прибавки к пенсиям, эти совестливые господа начали бы возмущаться, что выплатили в рублях, а не в долларах, или евро. Мол, рубли – это совок! Алгоритм тот же самый. Вопить по любому поводу, даже если кажется, что и повода никакого нет.

Мне вот интересно, а где же были все эти заботливые сотрудники «Радио Свобода» в 90-х годах, когда пенсионерам было не то что сложно, а порой невыносимо? Когда копеечные пенсии не платили по полгода, когда многие пожилые люди были вынуждены идти торговать сигаретами и всякой мелочью у метро? Никто тогда за них не переживал. Ни одно «Радио Свобода». Просто плевать и растереть. Единственное, о чем могло тогда говорить «Радио Свобода» – это о том, что пенсионеры – это некие советские динозавры, отживающее поколение, которое тянет молодую российскую демократию назад. И чем быстрее это поколение уйдет – тем лучше.

А потом государство начало проявлять какую-то заботу о пожилых людях. Очеловечилась страна после скотских 90-х. Пенсии начали платить и повышать постоянно, льготы всякие ввели. Да, пенсионеры конечно не шикуют, но и не находятся в том положении, в котором были тогда, когда Россия была лучшим другом всего «свободного мира». И вот тут-то совестливых журналистов с «Радио Свобода» проняло. Понятно, что дело не в пенсионерах. Дело лишь в желании изгадить и измазать грязью все, что так или иначе связано с Россией. Не важно на какую тему. Было бы желание, а уж повод точно найдется. Даже если он и положительный.