Дана Борисова оконфузилась, опубликовав постановочное видео с нападением на себя

Москва, 16 апреля. Скандально известная телеведущая Дана Борисова пошла на обман подписчиков ради хайпа в соцсетях. Знаменитость подстроила нападение на себя, однако обман раскрылся.

Недавно Дана Борисова опубликовала ролик, в котором идет по улице и говорит, что вышла в поисках карандаша для бровей, при этом нарушая режим самоизоляции. Внезапно на нее нападает курьер службы доставки и хватает телеведущую за волосы. Борисова, бранясь и говоря, что ей сломали телефон «бросается в погоню» за курьером.

Однако выяснилось, что ролик был постановочным. В Интернете появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как телеведущая договаривается с курьером об участии в съемке и «режиссирует» нападение.

После этого скандальная знаменитость оперативно удалила видеоролик из своего Instagram.

Ранее Дана Борисова признавалась, что работала в службе эскорта. По ее словам, она приезжала к клиентам, «употребив все что можно», и на нее поступали многочисленные жалобы, передает «Газета.ру». Телеведущая говорит, что занималась этим 3 или 4 раза. По ее словам, на трезвую голову этим заниматься было страшно, больно и невыносимо.

Недавно Борисова пожаловалась подписчикам на конфликт с соседями. Телеведущая рассказала, что жильцы дома сторонятся ее из-за сильного кашля.