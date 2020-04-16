Умер снявшийся в «Рэмбо» актер Брайан Деннехи

Нью-Йорк, 16 апреля. Американский актер Брайан Деннехи, известный по роли шерифа Тисла в боевике «Рэмбо: Первая кровь», ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ.

Согласно данным портала, Деннехи умер в штате Коннектикут 15 апреля в результате естественных причин.

Популярность к актеру пришла после фильма «Рэмбо: Первая кровь» в 1982 году. Также он снялся в «Иллюзии убийства» (1985), «Гладиаторе» (1992) и «Ромео + Джульетта» (1996).

За работу в сериале «Смерть коммивояжера» (2000) Деннехи был награжден «Золотым глобусом». Также актер был награжден «Эмми» и премией Гильдии киноактеров США.

Ранее «Газета.ру» сообщала о смерти французского актера Мориса Барье на 88-м году жизни. Актер наиболее известен благодаря своей игре в фильме «Высокий блондин в черном ботинке» (1972) с Пьером Ришаром. Причиной смерти Барье стал коронавирус.