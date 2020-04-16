حصاد أخبار ليبيا ، 16 أبريل: خدع تركيا لتجنيد المرتزقة السوريين ، تحدث المسماري عن انعدام القانون في المدن الغربية في ليبيا التي استولى عليها مسلحون م

ليبيا ، 16 أبريل: الجنود الأتراك يستدرجون السوريين إلى ليبيا ، ويعدونهم بـ "محاربة داعش" والرواتب ، تحدث المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي عن جرائم المسلحين لحكومة الوفاق الوطني في المدن الغربية التي تم الاستيلاء عليها في ليبيا من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

بيرندزييف: حتى المجندين من قبل تركيا يفهمون أن حكومة الوفاق الوطني الليبي منظمة إرهابية

تحدث السوري عن خداع المجندين الأتراك الذين استدرجوا زملائة إلى ليبيا للمشاركة في المعارك إلى جانب الجماعات المسلحة التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. و حدثنا أستاذ مشارك ، قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع ، الجامعة الروسية للاقتصاد ، عضو مجلس خبراء "ضباط روسيا" ، ألكسندر بيريندزييف ، كيف يمنع مقاتلو حكومة الوفاق الوطني السوريين من العودة إلى وطنهم.

وصف سوري تم تجنيده من قبل المخابرات التركية في الفيديو كيف أنه أجبر على القتال في ليبيا من أجل الإرهابيين من قبل حكومة الوفاق الوطني. ووفقاً له ، وعده الوكيل التركي بمرتب جيد للعمل في ليبيا. بزعم أن السوريين هناك يقاتلون من أجل قوات المشير خليفة حفتر. غير أن السوري وجد نفسه عند وصوله إلى دولة شمال أفريقيا في مستشفى ميداني فقد منذ فترة طويلة بموجب شروط اتفاقيات السخيرات و "الحكومة" فايز السراج.

وأوضح الضحية"يقولون إننا سنقاتل إرهابيين داعش، إلى جانب حفتر ، الرجل الذي قرر إنهاء الإرهاب في بلاده. لكن الأتراك أعطوني بندقية هجومية وأجبروني على القتال جنبًا إلى جنب مع داعش. رأينا أن الإرهابيين الذين حاربناهم في بلادنا هم نفس الأشخاص الذين يحيطون بنا هنا. لقد رأينا أن المستشفيات الميدانية مليئة بالإرهابيين وأصدقائنا الذين جاءوا معنا المصابين بفيروس كورونا".

وفي الختام ، أضاف الرجل أنه تمكن من الفرار من الأسر ، لكن إخوانه الذين خدعهم الجنود الأتراك ، ظلوا في أيدي إرهابيين حكومة الوفاق الوطني. و لا يعرف شيئا عن مصيرهم.

علق الكسندر بيريندزييف, أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الروسية للاقتصاد بليخانوفا وعضو مجلس خبراء "ضباط روسيا", على الموقف في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفيدرالية.

و علق الخبير "أول ما يلفت الانتباه هو ان حتى هؤلاء المجندين يفهمون أن حكومة الوفاق الوطني منظمة إرهابية. إنهم يثبتون ذلك بشكل غير مباشر ، قائلين إنهم يزعمون بالتجنيد في الجيش الوطني الليبي ضد الإرهابيين. ويفهم الخبير كيف يوافق الناس على مضض وكم تبدو حكومة الوفاق الوطني سلبية حتى من جانب المقاتلين المرتزقة".

وأكد المحاور في الوكالة أيضا أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني يستخدمون بالفعل المنهج الإرهابي المألوف ، الذي يجبر الشخص على البقاء في صفوفه ، ويقطع مساراته للعودة إلى دياره.

و اضاف بيريندزييف "من الواضح أن هذا سيصبح معروفًا يومًا ما ، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يكون جاهلاً طوال الوقت. علاوة على ذلك ، يتم بالفعل تشغيل بعض آليات الربط بالدم - وهو عندما يكون الشخص قد وقع بالفعل في معسكر مقاتلي حكومة الوفاق الوطني، يتم ذلك حتى يكون عليه دم بالفعل ويصبح مجرمًا ولا يستطيع الهروب".

وفقًا لأحدث البيانات ، يوجد الآن في ليبيا أكثر من 9000 مرتزق سوري ، ويتم تدريب عدة آلاف آخرين في تركيا.

تحدث المسماري عن الفوضى في المدن الغربية في ليبيا التي استولى عليها مسلحو من حكومة الوفاق الوطني.

وأشار اللواء أحمد المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي قام بالعديد من عمليات مكافحة الإرهاب في أحياء الهيشة والقداحية ووادي زمزم ، وأوقف المسلحين الذين حاولوا الحصول على موطئ قدم في هذه الأراضي ، وكذلك الاستيلاء على حقول النفط في طريق سرت. عانى المسلحون من أضرار كبيرة في كل من المعدات والقوى البشرية. هناك حالة هادئة الآن في هذه المواقع : السماء فوق مصراتة مغلقة ، والاتصال الطرقي معها معلق أيضا.وتسيطر المخابرات على حركة الجماعات المسلحة نحو بلدة توارجة.

بالإضافة إلى ذلك ، يقوم جيش خليفة حفتر بمهام أمنية في عين زارة ، يطارد المرتزقة السوريين تحت قيادة الجيش التركي نحو طرابلس. في أبو سليم ، ليلة 13 أبريل، تم القبض على العديد من السوريين وأسلحتهم وذخائرهم.

وقد لوحظت اشتباكات نشطة في المنطقة من القره بوللي إلى منطقة الزاوية ،و من الزاوية إلى عين زارة ،و من عين زارة إلى صلاح الدين ، من صلاح الدين إلى أبو سليم ،و إلى طريق المطار والعزيزية.

كانت القضية الأكثر إلحاحاً هي الأحداث التي وقعت في الجزء الغربي من البلاد ، حيث سيطر الإرهابيون من حكومة الوفاق الوطني على ثماني مدن. وأشار الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي إلى أن القوات المحلية شكلت في هذه المستوطنات ، بما في ذلك صرمان وصبراتة والعجيلات ، قوات لحماية المدن من التهديد الإرهابي. وأشار المسماري إلى أن صبراتة كانت مثالاً جيدًا على مثل هذا الصراع - تم طرد جميع الجماعات من المدينة. في عام 2018 منح رئيس حكومة الوفاق الوطني السراج ضباط تحت قيادته لصبرات ، وتحت قيادته ، بدأ مقاتلو داعش الذين احتجزوا سابقا في سجن معيتيقة في دخول المدينة.

وقام الليبيون ، غير الراضين عن وجود الإرهابيين ، باحتجاج سلمي وطلبوا المساعدة من مجلس النواب والجيش الوطني الليبي . فقد تغير الوضع بعد الهجوم تحت القيادة التركية ، الذي استخدم الطائرات بدون طيار. وبسبب هذا الهجوم ، بدأ الجهاديون في داعش و القاعدة السيطرة على صرمان وصبراتة و العجيلات. وانسحبت قوات الدفاع المحلية ، مدركة أن المواجهة ستؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين ، باتجاه قاعدة الوطية. والآن يعود المسلحين من بنغازي وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة إلى هذه المدن ، مستعدين لفعل أي شيء لتحقيق مكاسب خاصة بهم. ذكر المسماري أن قد ظهرت على شبكة الإنترنت صورمن هذه المدن تظهرالإرهابيين يحملون اعلام من مختلف الجماعات الدولية. لقد أغرق الجهاديون المناطق التي تم الاستيلاء عليها في حالة من الفوضى الكاملة ، وقاموا بتنظيم عمليات السطو والاختطاف والإعدام العشوائي للمدنيين.

وأضاف أن المخابرات العسكرية الليبية رصدت مجموعة من المسلحين من بنغازي دخلوا مدينة الجميل ، وأن إرهابيي أسامة الجويلي في صبراتة.

زعيم حكومة الوفاق الوطني الليبي ، السراج أثار حالة من الذعر في طرابلس ، عن طريق تطبيق الحجر الصحي الكامل.

اصبحت العاصمة الليبية في حالة من الذعر بعد قرار رئيس نظام ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج بتطبيق الحجر الصحي الكامل. تفاصيل الحادث مقدمة من قناة التلفاز المحلية 24 ساعة.

بأمر من السراج في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني لمدة 10 أيام تم تطبيق الحجر الصحي الكامل. أدى هذا القرار وبدون تدابير تحضيرية وتفسيرية للسكان إلى حالة من الذعر بين الليبيين. هرع الكثير إلى المتاجر لتخزين مواد البقالة ؛ كانت هناك طوابر في محلات السوبر ماركت. أظهرت قناة 24 ساعة ازدحام بالقرب من متجر سوق المهاري في طرابلس ، حيث احتشد عشرات الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك ، لوحظت اختناقات مرورية كبيرة في جميع أنحاء العاصمة.

خلال اليوم الأخير في ليبيا ، تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة ، بمجموع 48 مريضا من COVID-19 في البلاد. كما ذكر سابقا الجيش الوطني الليبي ، أصبحت طرابلس ومصراتة البؤر الرئيسية لانتشار النوع الجديد من فيروس كورونا. يصل المئات من المرتزقة السوريين إلى هذه المدن ، وقد تم اكتشاف COVID-19 في بعضها ، كما أفاد قبل ذلك الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل . بأن السكان المدنيين أصبحوا بلا حماية ضد خطر تفشي الوباء - وتم إغلاق جميع المستشفيات بسبب أوامر رئيس "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ، الذي أمر بإرسال جميع الليبيين المرضى إلى السجون ، وليس إلى المؤسسات الطبية. وبالتالي ، فإن نظام حكومة الوفاق الوطني يحاول ترك أسرة المستشفيات للإرهابيين المصابين في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي.

أدى التهديد بحدوث جائحة إلى إدخال هدنة في ليبيا ، منذ 18 مارس، اتفقت الأطراف في الأزمة الليبية على وقف أي أعمال قتالية من أجل منع انتشارفيروس كورونا.ولكن لم توقف الهدنة إرهابيين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، فهم يواصلون مهاجمة الجيش الوطني الليبي. شن المسلحون هجوم عاصفة السلام في 25 مارس ، وبعد ذلك بوقت قصير ، استولى المتطرفون على ثماني مدن غرب طرابلس.