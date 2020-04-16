Скончался режиссер-документалист Александр Радов

Москва, 16 апреля. В возрасте 80-ти лет ушел из жизни режиссер документального кино Александр Радов. Он известен по документальным и биографическим фильмам, которые шли в эфире телеканала «Культура».

Режиссер умер днем 16 апреля. Радов был генеральным продюсером студии «Фишка-фильм» — одного из крупнейших производителей документалистики и телепродукции в РФ.

Александр Радов был автором цикла документальных фильмов «Больше, чем любовь», в которых раскрывались истории жизни выдающихся деятелей искусства и науки. Он срежиссировал фильмы о Колчаке, Блоке, Наталье Менделеевой и о многих других исторических персонах.

«Газета.ру» сообщала, что накануне Радов был госпитализирован с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актер Театра российской армии, заслуженный артист РФ Сергей Комаров.