Москва, 16 апреля. Россия выступает за срочное оказание помощи беженцам и принимающим их странам, которые являются крайне уязвимыми перед угрозой эпидемии коронавируса. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили о недавнем докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в котором поднимались вопросы о необходимости сдерживания коронавирусной инфекции среди беженцев.

МИД РФ приветствовал гуманитарную направленность деятельности управления, а также его нацеленность на тесное сотрудничество с властями государств для включения беженцев в национальные программы.

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — отметили в МИД РФ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает двух миллионов человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.