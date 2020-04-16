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В России начались выплаты на детей до трех лет семьям с правом на маткапитал

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В России начались выплаты на детей до трех лет семьям с правом на маткапитал

Москва, 16 апреля. Семьи, имеющие право на получение материнского капитала, начали получать пособия в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до 3 лет, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

Отмечается, что заявления на пособия подали уже 1,3 млн семей. В России около 3,3 млн потенциальных получателей данных выплат. На выплаты могут рассчитывать семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля этого года, и воспитывающие детей до 3 лет.

Размер выплат составляет 5 тыс. рублей в течение трех месяцев на каждого ребенка до 3 лет, если заявление подано до 1 июля. Если заявление подано в период с 1 июля по 1 октября, то придет единоразовая выплата в размере 15 тыс. рублей на ребенка.

Министерство подчеркивает, что данная мера носит временный характер и выплаты назначаются исключительно до 1 октября. Чтобы оставить заявку на пособие, достаточно заполнить заявление на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда РФ.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что россияне, имеющие право на маткапитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет, передают «Известия».

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Источник: Минтруда РФ
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