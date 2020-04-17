Сирия итоги за сутки на 17 апреля 06.00: ИГ* совершило две вылазки в Даръа, взрыв в Хасаке убил пять боевиков

Сирия, 17 апреля. В Даръа группа террористов «Исламского государства»1 совершила два нападения на позиции сирийской армии. В Хасаке взрыв автомобильной бомбы убил пять боевиков из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». В Алеппо появилась новая антиправительственная вооруженная группировка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку на юге Идлиба; в Хаме в ответ на провокации со стороны террористов нанесли ракетный удар с беспилотника.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии и ранила одну мирную жительницу в Идлибе; предприняла попытку сбить беспилотник ВВС Сирии в Хаме.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за два нападение на сирийских военнослужащих в Даръа; напало на базу ВС США в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по безоружным гражданским и проводит незаконные раскопки на севере провинции Алеппо; в Хасаке лишилась полевого командира и еще нескольких боевиков.

Международная коалиция: отразила нападение террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре; не сумела провести патрулирование в Хасаке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: понесла потери на севере Хамы в результате авиаудара, нанесенного с беспилотника.

Провинция Алеппо

В провинции была сформированная новая вооруженная группировка. Как передает Telegram-канал @WarJournal, формирование взяло название «Независимый революционный батальон», после чего боевики выпустили видеообращение о том, что они не относятся ни к одной из действующих фракций и намерены вести свою антиправительственную деятельность в Алеппо.

На севере провинции подконтрольные Турции группировки продолжают притеснять гражданских лиц в оккупированных ими зонах. По информации Telegram-канала «Рыбарь», в поселке Аль-Гандора владелец магазина подрался с боевиком «Аль-Джебхат аш-Шамия». Родственники владельца попытались дать отпор боевикам, в ответ те открыли огонь из автоматов, ранив нескольких человек, включая старейшину деревни.

Боевики «Султан Сулейман Шах» тем временем продолжили незаконные раскопки к северу от города Африн. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), группировка с бульдозерами прибыла в районе поселка Аль-Ашма и холма Арнада, где ранее находилось место археологических раскопок. Часть охраняемых законом исторических ценностей боевики контрабандным путем вывозят в Турцию для перепродажи на черном рынке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает SOHR, террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили нападение на позиции ВС США у газового завода Аль-Атал. Силы коалиции, дислоцированные у нефтяного месторождения Коноко, в ответ открыли огонь по скоплениям террористов из тяжелой артиллерии и ракетных установок. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Новостное агентство NORS сообщает, что в районе поселка Маррат на востоке провинции Дейр-эз-Зор член иранских сил Корпуса Стражей Исламской революции подорвался на мине. Пока что ответственность за установку мины-ловушки не взяла на себя ни одна из группировок, иранские бойцы обвиняют в произошедшем «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Даръа

«Спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в поселке Тасиль. В результате перестрелки был ранен мужчина по имени Ваиль Хафез. Как сообщает источник, в прошлом Хафез состоял в «Южном фронте». В 2018 году группировка распалась после подписания мирного соглашения с официальным Дамаском.

По информации агентства Halab Today, неизвестные вооруженные лица обстреляли военный автомобиль сирийских солдат на дороге, связывающей поселения Бусра аль-Харири и Изра. По предварительным данным, несколько военнослужащих были убиты и ранены. Позднее подконтрольное «Исламскому государству» издание «Амак» опубликовало заявление, в котором террористы взяли на себя ответственность за нападение на сирийский военнослужащих. Военные аналитики предполагают, что нападение могли совершить «спящие ячейки», которые укрываются на юге Сирии в 55-километровой демилитаризованной зоне вокруг американской базы «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

Согласно информации военного источника агентства Al Masdar, в районе поселения Аль-Бара и высот Джебель аз-Завия по-прежнему отмечаются боестолкновения между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками. По информации источника, ночью террористы открыли огонь по опорным пунктам армии у Аль-Бара, после чего подразделения САА открыли огонь по укрепленным огневым точками боевиков из тяжелой артиллерии.

На юге провинции в районе поселка Кансафра боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по опорным пунктам Сирийской Арабской Армии. Как сообщает Telegram-канал @maaramc, в ответ военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по укрепленным районам группировки. Информация о пострадавших в результате обстрела боевиках пока что уточняется. Источник также сообщил, что в результате боевых действий в районе поселка Аль-Ардих, пострадала мирная жительница. При снайперской атаке со стороны боевиков женщину тяжело ранило.

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», «Хайят Тахрир аш-Шам» подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка в Идлибе. В ближайшее время туда будут введены 5 тысяч боевиков подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», которые будут выполнять в провинции функцию военной полиции. Назначения прокуроров и шариатских судей также будет происходить с ведома Турции.

Провинция Хама

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что неизвестный беспилотник нанес удары в окрестности деревни Аль-Анкави. В результате атаки был уничтожен автомобиль группировки «Джейш ан-Наср», входящей в состав протурецкого «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Убит полевой командир группировки аль-Валид, три его сподвижника, еще шестеро были ранены. Наиболее вероятно, что удар нанес дрон ВВС Сирии в ответ на утренние провокации террористов в районе.

Провинция Хасака

По данным агентства Alk Habour, в поселке Хаддадия неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства», напали на конвой курдских боевиков, после чего скрылись с места преступления. По предварительной информации, пострадал только один член SDF.

В подконтрольном турецкой армии поселке Аль-Ахрас взрыв заминированного автомобиля убил пятерых членов «Сирийской национальной армии». В установке СВУ в автомобиль подозревают боевиков из состава «Демократических сил Сирии».

Как передает Twitter-канал @HASAKH_NEWS, жители деревень Аль-Касайб и Рахая ас-Суда перекрыли дорогу для конвоя ВС США, который покинул Камышлы. Это не первый раз, когда местные препятствуют патрулям американцев. В феврале жители деревни Харбат-Хамо преградили дорогу американской военной технике. Американские солдаты открыли огонь по толпе, в результате перестрелки поги 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад.

1 Организация запрещена на территории РФ.