Москва, 16 апреля. Российский экологический оператор заявил о необходимости введения дополнительных мер поддержки региональных операторов из-за негативных последствий эпидемии коронавируса в России. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков.

«20 регионов, где, по нашей точке зрения, ситуация наиболее напряженная. Мы точно чувствуем, что ситуация постоянно меняется, и тенденция к увеличению количества регионов, где ситуация должна оцениваться как критическая», — пояснил он.

По его словам, объем платежей за вывоз бытовых отходов сократился на 40%. Гудков подчеркнул, что данная ситуация является критической, так как этих средств не хватает даже на то, чтобы покрыть расходы на транспортировку отходов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России был введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.