Бортко рассказал, во сколько обошлись съемки «Улиц разбитых фонарей»

Москва, 16 апреля. Российский режиссер театра и кино Владимир Бортко назвал стоимость производства телесериала «Улицы разбитых фонарей», а также объяснил секрет его популярности.

По его словам, на съемки первых эпизодов сериала уходило меньше часа. При этом на всю рабочую группу выделялась только одна машина, а актеры работали в кадре в собственной повседневной одежде, так как на костюмы денег не было. Бортко подчеркнул, что на первое время съемок им выделили всего 10 тысяч долларов.

«Сегодня такая сумма покажется смешной, ведь в десять тысяч долларов обойдется только выезд киногруппы на съемки. А мы снимали за эти деньги весь фильм. Актеры приходили на съемки в своих костюмах. Была у нас одна машина на всех», — рассказал режиссер в эфире программы «Судьба человека».

Он также добавил, что после завершения работы над первым сезоном ни один телеканал не хотел его покупать, однако вскоре телесериал получил большую популярность. Бортко отметил, что главным секретом успеха стала искренность сериала.

«Это была правда! Что всегда производит хорошее впечатление на экране. Вот это оно и есть», — подчеркнул режиссер.

Бортко также добавил, что согласился работать над созданием сериала «Улицы разбитых фонарей» из-за финансовых трудностей, отметив, что именно поэтому он значится в титрах под псевдонимом Ян Худоформов.