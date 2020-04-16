Волонтеры «Двуглавого Орла» оказывают помощь пенсионерам в условиях эпидемии

Москва, 16 апреля. Общество «Двуглавый Орел» под руководством предпринимателя Константина Малофеева совместно с Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ) принимает участие в благотворительной акции #МыВместе.

Волонтеры со всей страны совместно с представителями Союза Добровольцев Донбасса (СДД) и Союза Казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) организуют адресную помощь пожилым людям и малоимущим, столкнувшимся с трудными ситуациями.

На данный момент на горячую линию Общества поступает более 1,3 тыс. звонков в день. Люди просят оказать продовольственную помощь, прислать волонтера для похода в аптеку за медикаментами, а также консультируются, как поступать в текущей ситуации с пандемией.

Волонтеры Общества оформляют заявки, сообщают контакты социальных и медицинских служб. Наблюдались случаи, когда пенсионеры не ели по несколько дней, опасаясь выйти из дома.

Волонтерский корпус постоянно расширяется, требуется помощь как с развозом продуктов и медикаментов, так и удаленная работа на горячей линии из дома.

Связаться с Обществом можно по телефону горячей линии: +7 (800) 600 39 45 или с координатором Игорем: +7 (916) 645 73 81.