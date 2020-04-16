Россияне стали чаще оставлять чаевые таксистам и курьерам в период карантина

Москва, 16 апреля. Россияне стали чаще оставлять чаевые таксистам и сотрудникам службы доставки в условиях повсеместного режима самоизоляции. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел собственное исследование.

Так, 24% респондентов заявили, что всегда оставляют таксистам на чай, 23% — всегда поощряют курьеров. Ответ «иногда» дали 34% и 24% опрошенных соответственно.

Отметим, что в прошлом году чаевые таксистам оставляли 21% россиян, а сотрудников служб доставки радовали денежным вознаграждением 18% опрошенных. Однако, если сравнить нынешние цифры с показателями 2016 года, то можно заметить более значительный рост. Четыре года назад лишь 12% россиян всегда оставляли чаевые таксистам и 10% — курьерам.

«Однако средний размер чаевых по сравнению с прошлым годом практически не изменился: курьеру сегодня оставляют в среднем 105 рублей, таксисту — 70 рублей. В прошлом году было 100 и 75 рублей соответственно, а в 2016 — чуть больше: 115 и 77 рублей», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.