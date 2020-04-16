Плененный в Ливии сирийский наемник стал живым доказательством обмана турецких вербовщиков

Триполи, 16 апреля. Сирийский наемник, сражавшийся на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, рассказал, что его обманом заставили участвовать в боях на стороне ПНС. Запись с допросом сирийца появилась в арабоязычном телеграм-канале.

Наемник сообщил, что его зовут Мохамед Зайдан, он прибыл в Ливию из сирийского Идлиба. По его словам, вербовщики заманили его в североафриканскую страну, где впоследствии заставили сражаться вместе с бандформированиями ПНС. После очередной вооруженной провокации он попал в плен 128-го батальона ЛНА. Он обратился к своим соотечественникам с советом не верить вербовщикам и не приезжать в Ливию.

О взятии в плен сирийских наемников 128-ым батальоном ЛНА сообщалось 14 апреля. Примечательно, что на допросах они рассказали о том, как при помощи Турции наемники попадают в Ливию. Согласно последним данным, в настоящее время на стороне ПНС выступает более 9 тысяч наемников, еще несколько тысяч проходят обучение в турецких лагерях. О том, что Турция не отказывается от военного вмешательства во внутриливийский кризис, ранее сообщал официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари. Анкара направляет своих военных в Ливию для координации наступательных операций, а также снабжает террористов оружием и техникой. Кроме того, несмотря на растущую угрозу распространения коронавируса, из-за которой ПНС уже ввело повсеместный карантин, Турция продолжает переброску сирийских наемников в Ливию.

Об обмане турецких вербовщиков ранее рассказывал еще один сирийский наемник, которому обещали возможность воевать против ИГ1 (запрещено в РФ).

«Они рассказывают, что мы будем воевать против террористов ИГИЛ1, на стороне Хафтара, человека, который решил покончить с терроризмом в своей стране. Я сам был завербован турецкими вербовщиками и с четырьмя своими братьями в Ливию. Оказалось, что нас привезли воевать не против ИГИЛ, а вместе с ИГИЛ», — отмечал гражданин Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.