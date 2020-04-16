Парижане пожаловались на рост цен в магазинах и дефицит муки

Париж, 16 апреля. Жители Парижа начали жаловаться на резкий рост цен в магазинах и дефицит муки. По словам местных жителей, муку невозможно достать уже две недели.

«Шанс купить есть, если с утра поехать в большой гипермаркет. Но люди быстро раскупают и берут десятками килограмм», — рассказал парижанин газете «Взгляд».

Напомним, что ранее власти Франции ввели в стране карантин, который должен закончиться 11 мая. Людям в возрасте, которые входят в группу риска, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции до середины июня, а вузы, которые сейчас работают в удаленном режиме, откроются лишь осенью.

Отметим, что Франция является одним из очагов коронавируса, хотя и уступает по числу зараженных США, Испании и Италии. В стране зарегистрировано 147,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Чуть лучше дела обстоят в Германии (133,4 тыс.) и Китае (82,2 тыс.).

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.