Стокгольм, 16 апреля. Шведская принцесса София сменила роскошные платья на медицинскую униформу и теперь работает в клинике, чтобы помочь победить коронавирус.

Невестка правящего короля Швеции, супруга принца Карла Филиппа и экс-модель — 35-летняя принцесса София — прошла волонтерские курсы для желающих помочь медикам во время пандемии коронавируса. Принцесса уже приступила к работе в одном из стокгольмских медучреждений.

Согласно последним данным, в Швеции инфицированы около 12 тыс. человек. Умерли 1,2 тыс. пациентов. Швеция столкнулась с самой сложной ситуацией с коронавируса среди других скандинавских стран. Несмотря на это, власти пока не прибегали к жестким ограничительным мерам. Это вызывает критику со стороны многих экспертов.

Недавно, действия шведских властей раскритиковала британский инфекционист-эпидемиолог Карина Кинг из Каролинского института. По ее мнению, шведский департамент здравоохранения недооценивает риски. Она подчеркнула, что коронавирус могут распространять люди, у которых нет явных симптомов заболевания. Ведомство не ограничивает передвижение людей, контактировавших с инфицированными.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.