Сирия, 16 апреля. Боевики «Джебхат аш-Шамия» открыли огонь по мирным жителям в Алеппо. В Идлибе при снайперской атаки с позиции террористов пострадала женщина. «Исламское государство»1 берет на себя ответственность за нападение на сирийских военных в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии и ранила одну мирную жительницу в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за два нападение на сирийских военнослужащих в Даръа.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по безоружным гражданским и проводит незаконные раскопки на севере провинции Алеппо.

ВC Турции: направили конвой тяжелой военной техники на юг Идлиба.

Провинция Алеппо

На севере провинции боевики подконтрольных Турции группировок продолжают притеснять гражданских лиц в оккупированных ими зонах. По информации военно-аналитического Telegram-канала «Рыбарь», в поселке Аль-Гандора, владелец одного из местных магазинов подрался с боевиком протурецкой группировки «Аль-Джебхат аш-Шамия». Источники не уточняются причины конфликта, но к драке присоединились другие боевики группировки, владельцу угрожали разгромом его лавки. Родственники владельца также попытались дать отпор боевикам, в перестрелке ранили нескольких человек включая старейшину деревни.

Протурецкие боевики из «Султан Сулейман Шах» тем временем продолжили незаконные раскопки к северу от города Африн. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), группировка с бульдозерами прибыла в районе поселка Аль-Ашма и холма Арнада, где располагался курган. До начала гражданского конфликта в 2011 году, здесь проходили археологические раскопки. В настоящее время археологические памятники архитектуры и культуры разрушают и разграбляют подконтрольные Анкаре вооруженные группировки. Часть охраняемых законом исторических ценностей боевики контрабандным путем вывозят в Турцию для перепродажи на черном рынке.

Провинция Даръа

Подконтрольное террористам запрещенного в РФ «Исламского государства» издание «Амак» опубликовало заявление террористов, в котором они взяли на себя ответственность за нападение на сирийский военнослужащих на дороге у поселения Бусра аль-Харири и за атаку на блокпост в деревне Изра. Как сообщают местные источники, в результате обстрелов 3 военнослужащих было убито, двое ранено, один из них в тяжёлом состоянии. Военные аналитики предполагают, что нападение могли совершить «спящие ячейки», которые укрываются на юге Сирии в 55-километровой демилитаризованной зоне вокруг американской базы «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

На юге провинции в районе поселка Кансафра боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по опорным пунктам Сирийской Арабской Армии. Как сообщает Telegram-канал @maaramc, в ответ военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по укрепленным районам группировки. Информация о пострадавших в результате обстрела боевиках пока что уточняется. Источник также сообщил, что в результате боевых действий в районе поселка Аль-Ардих, пострадала мирная жительница. При снайперской атаке со стороны боевиков женщину тяжело ранило.

Twitter-канал @Hewarsouriya сообщает, что турецкий военный конвой из десятков автомобилей въехал в Идлиб из провинции Хатай. В состав колонны вошло несколько десятков бронированных автомобилей и грузовиков с материально-технических обеспечением.

Провинция Хасака

В городе Камышлы неизвестные боевики, предположительно из состава ИГ, подбросили ручную гранату на блокпост боевиков «Демократических сил Сирии» на въезде в городе. По информации Twitter-канала @RojavaNetwork, взрыв нанес только материальный ущерб. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» начали расследование и проверку камер наблюдения. Утром в поселке Хаддадия, также группа неизвестные вооруженных людей совершила нападение на конвой курдских боевиков, ранив одного человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.