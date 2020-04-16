Мисмари указал на турецкую пропаганду по сокрытию огромных потерь среди наемников ПНС

Генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил о стремительном росте потерь среди сирийских наемников, участвующих в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Для того, чтобы не акцентировать внимание на этом, турецкая разведка создает фальшивые новости. Заявление на эту тему Мисмари опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари подчеркнул, что вооруженные группировки, подчиняющиеся ПНС, продолжают наступать на позиции ЛНА, поддерживая их артиллерийскими обстрелами. Армия Халифы Хафтара дает им отпор, нанося превентивные удары по складам и технике террористов. Мисмари добавил, что сирийские наемники несут большие потери при вооруженных провокациях.

Такая ситуация провоцирует дезертирство, некоторые и вовсе отказываются сражаться против ЛНА. Турция, занимающаяся вербовкой сирийцев, использует свои медиа-ресурсы, пытаясь повлиять на боевой дух наемников — в информационной кампании активно используются фейковые новости турецкой разведки, активно тиражируемые как в Ливии, так и в Турции.

Надо отметить, что вбросы о наемниках использует не только турецкая разведка. Западные СМИ распространяют дезинформацию о вербовке Россией сирийцев для боев в Ливии на стороне ЛНА, в качестве доказательства приводятся фотографии сомнительного качества. Европейский журналист Мете Сохтаоглу опубликовал в своем Twitter фото нескольких мужчин и сообщил, что сидящие в автобусе готовятся к якобы отправке в ряды ЛНА. При этом на кадрах совершенно отсутствовала хоть какая-либо информация, которая могла бы подтвердить слова автора поста. Очевидно, что такие вбросы используются для прикрытия преступной деятельности Турции, готовой идти на любые жертвы ради достижения своих целей в других странах.