Пятигорск, 16 апреля. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом в городе. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

16 апреля в Пятигорске было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. К настоящему моменту общее количество случаев достигло 29. Более 300 человек находятся в режиме изоляции из-за подозрения на коронавирус.

«Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева», — пояснил Владимиров.

Он также добавил, что с 17 апреля в Пятигорске вводится карантин, что позволит препятствовать дальнейшему распространению инфекции. Владимиров призвал жителей Пятигорска с пониманием отнестись к принятым решениям, отметив, что в данной ситуации они являются необходимыми.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавирусной инфекции погибло более 137 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.