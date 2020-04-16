Мария Машкова назвала себя блатной из-за роли матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

Москва, 16 апреля. Актриса Мария Машкова похвалила свою мать Елену Шевченко за роль в сериале «Зулейха открывает глаза». В сериале экс-жене режиссера Владимира Машкова досталась роль Изабеллы, женщины дворянских кровей, которая оказалась сосланной в Сибирь.

Машкова говорит, что в детстве ее всегда выводили разговоры о талантливых родителях. Многие недоброжелатели говорили, что Мария стала актрисой якобы по блату.

«В последние дни я получаю много приятных слов о работе моей мамы в сериале «Зулейха открывает глаза». Я сама посмотрела несколько серий и мне есть, что сказать. Я невероятно блатная и счастливая, что родилась у моей мамы, актрисы Елены Шевченко! Говорите, сколько хотите, мне очень приятно», — пишет в Instagram Мария Машкова.

Ранее сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли подвергся критике. Некоторые зрители посчитали, что из фильма сделали подобие комикса. Не понравился он и коммунистам, которые посчитали, что советская власть в сериале выставлена в неугодном свете и что его нельзя показывать по ТВ. Российский режиссер Егор Анашкин в ответ на критику заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» — это не антисоветское кино, в нем никто не выносит суждения, поэтому он не заслуживает негативных отзывов.