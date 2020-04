Мария Машкова назвала себя блатной из-за роли матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

Меня всегда раздражало, когда со мной заговаривали о том, какие у меня талантливые родители????????‍♀️????????В детстве их работа ассоциировалась с отсутствием времени на меня, а когда я сама пошла по их стопам, это воспринималось мной, как прямая угроза намёка на мой блат и «отдыхании на детях»????‍♀️????????Последнии дни я получаю очень много приятных слов от знакомых и незнакомых о работе моей мамы в сериале «Зулейха Открывает Глаза». Я сама посмотрела несколько серий и вот, что мне есть сказать: Я невероятно блатная и счастливая, что родилась у моей мамы, актрисы Елены Шевченко! Гордость! Гордость! Гордость! Говорите, сколько хотите, мне ооочень приятно!!!#мама #mother #????????????

