حصاد اخبارسوريا 16 أبريل: مسلحو هيئة تحرير الشام يغيرون النظام القضائي في إدلب ، هاجم تنظيم الدولة الإسلامية القوات الأمريكية في دير الزور.

سوريا ، 16 أبريل: مسلحو "هيئة تحرير الشام" يعدلون النظام القضائي في الأراضي الخاضعة لسيطرة إدلب ، هاجم إرهابيون من داعش القوات الأمريكية في محافظة دير الزور.

هيئة تحرير الشام تعدل القضاء في إدلب

وقعت هيئة تحرير الشام المسلحة مع الجانب التركي اتفاقية لتغيير سيادة القانون في إدلب.

في المستقبل القريب ، سيتم إدخال 5000 مقاتل من الجيش الوطني السوري الذي تسيطر عليه أنقرة هناك ، والذين سيضمنون سيادة القانون. كما سيتم تعيين المدعين والقضاة الشرعيين بمعرفة تركيا.

هاجم إرهابيون من داعش القوات الأمريكية في دير الزور

شن إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية هجوما شرق مدينة دير الزور.

هاجمت مجموعة من الإرهابيين مواقع القوات المسلحة الأمريكية في محطة العطالة للغاز. وردت قوات التحالف المتمركزة في حقل نفط كونوكو بإطلاق النار على مجموعات الإرهابيين من المدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ. لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الضحايا حتى الآن.

السفير الروسي في سوريا يعلن محاولات إعادة تحديد المسلحين في إدلب

وقال السفير الروسي في سوريا ألكسندر إيفيموف إن موسكو تعتمد على أنقرة لفصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية في إدلب لتحييد الأخيرة.

وقال يفيموف "نتوقع في هذا الصدد أن يواصل الشركاء الأتراك جهودهم لفصل المعتدلين عن الإرهابيين واتخاذ تدابير لتحييد هؤلاء ، وأن محاولات التالية لإعادة تحديد المتطرفين في إدلب لن تمنع ذلك" ، مشددًا على أن تحديد الأسماء لا يغير طبيعتها الإرهابية.

وصرح إن حقيقة أن إدليب يحكمها إرهابيون مصممون على مواصلة العنف وإراقة الدماء تتاكد مرة أخرى. ووفقا له ، يواصل الإرهابيون الهجمات اليومية والهجوم على قاعدة "حميميم " الجوية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ.

لوحظ وضع أصعب في منطقة الطريق السريع M4 ، حيث تعرقل الجماعات المسلحة غير الشرعية بطرق مختلفة الدوريات الروسية التركية المشتركة في "الممر الأمني" ، تفجر الجسور ، وتزيل أسطح الطرق.

وأضاف الدبلوماسي أن الاتصالات مستمرة بين موسكو وأنقرة من خلال إدارات مختلفة لضمان الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وقال إيفيموف "إننا نفترض أن جميع المهام ستحل ، وأن الوجود العسكري التركي الذي لا يزال في منطقة وقف التصعيد سيكون مؤقتا وسيتم تقليصه في نهاية المطاف".

غارة "الخلايا النائمة" في درعا

قامت "الخلايا النائمة" التابعة للمسلحين بإطلاق طلعة جوية في ريف تسيل الواقعة في محافظة درعا.

ونتيجة لإطلاق النار ، أصيب رجل يدعى وائل حافظ ، عضو الجبهة الجنوبية سابقاً. تقع مسؤولية محاولة الاغتيال على أعضاء سابقين في الجبهة الجنوبية.

في عام 2018 ، تفككت المجموعة بعد توقيع اتفاق سلام مع دمشق الرسمية. ومع ذلك ، ووفقًا للمحللين العسكريين ، فإن أكثر أعضاء الجماعة تطرفًا واصلوا الأنشطة المناهضة للحكومة بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.