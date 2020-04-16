Бородина объяснила, почему простила мужу измены

Москва, 16 апреля. Телеведущая Ксения Бородина убеждена, что муж Курбан Омаров ей не изменял. Звезда говорит, что супругов специально настраивали друг против друга, чтобы добиться развода, но они вовремя помирились.

Поклонники телеведущей еще не забыли скандал, который произошел между супругами в 2016 году. Бородина тогда заявляла, что ее муж изменял ей во время ее беременности. Казалось, что брак Ксении и Курбана трещит по швам, но спустя несколько месяцев они все-таки помирились.

Прошло несколько лет и Бородина теперь утверждает, что измены супруга не были доказаны. Как признается телеведущая, в 2016 году ей не хватило мудрости, чтобы выявить ложь.

«Мы 3 месяца не общались вообще. Меня специально накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились. Все это делалось специально. Если бы можно было что-то изменить, я бы не стала выносить наши проблемы на всеобщее обозрение», — говорит звезда.

Она говорит, что сегодня многие знаменитости пиарятся на разводах и расставаниях. Бородиной это кажется диким, так как в погоне за славой пары обычно забывают о благополучии детей. После конфликта с Омаровым Ксения старается не выносить в СМИ детали личной жизни. Сейчас пара находится на самоизоляции. Карантин только подтвердил, что телеведущая действительно любит избранника.

«Мы вообще не ссоримся сейчас, чему я очень рада. Нам нравится быть вместе. Я счастлива, что удается и с детьми так много времени проводить. Конечно, хочется иногда из дома на работу убежать, но в целом у нас все хорошо», — рассказывает телеведущая.

Ранее Ксения Бородина обрушилась на подписчицу, посчитавшую, что ее муж «сидит на шее у жены». Одна из поклонниц задала провокационный вопрос в Instagram из-за чего телеведущая рассвирепела, заявив, «не ваше собачье дело, каким образом Омаров зарабатывает деньги!».