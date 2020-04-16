Телеведущий Васильев рассказал о результатах теста на коронавирус

Москва, 16 апреля. Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил, что его тесты на коронавирус оказались отрицательными. Так он прокомментировал свою госпитализацию в Коммунарке.

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», — пишет телеведущий в Instagram.

Васильев также рассказал, как проходило его лечение. По его словам, препараты, которые давали ему врачи, обладали дурманящим эффектом. От них его клонило в сон, а чувство бодрости сменялось нехарактерной для шоумена апатией. Медики объяснили, что это нормальная реакция на лечение, поскольку организм восстанавливается именно во время сна.

Историк моды выразил надежду, что на больничной койке ему удастся похудеть, так как у него пропал аппетит. Свои дни Васильев скрашивает просмотром фильмов, написанием постов в Instagram и прослушиванием музыки. Особенно он отметил песни Олега Анофриева, Далиды и группы «Абба».

Напомним, что в воскресенье Васильев был помещен в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Поводом послужил затяжной кашель и высокая температура. Коронавирусной инфекции врачи не нашли, однако диагностировали двустороннее воспаление легких.

Добавим, что ранее в больницу Коммунарки была доставлена известная певица Надежда Бабкина. Вместо коронавирусной инфекции врачи обнаружили пневмонию. Состояние пациентки быстро ухудшалось, поэтому ее было решено подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. 9 апреля ее перевели в закрытый бокс.