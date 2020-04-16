Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирус

Москва, 16 апреля. Генпрокуратура России обратилась к Роскомнадзору с просьбой заблокировать доступ к фейковым публикациям о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Одной из таких публикаций стал пост в социальной сети «ВКонтакте», автор которого утверждал, что коронавирус якобы «не представляет опасности» и был запущен для «прикрытия масштабного глобального экономического кризиса».

Кроме того, Генпрокуратура просит ограничить доступ к видеоролику, в котором утверждается, что эпидемия коронавируса якобы приведет к «отмене оборота денежных знаков, поэтому их лучше всего перевести в иные материальные ценности».

Также ведомство просит заблокировать доступ к двум публикациям СМИ, в которых утверждается, что коронавирусная инфекция создана для «обогащения на производстве вакцин».

Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к недостоверной информации, а в случае ее появления на других интернет-порталах также ограничить к ним доступ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Некоторые СМИ и представители российской либеральной общественности активно распространяют фейки об эпидемии коронавируса в России. Либералы пытаются посеять панику среди россиян, используя недостоверную информацию о коронавирусе. Распространением фейков активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсируется Ходорковским.

В начале апреля Следственный комитет РФ начал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и лиц по факту распространения недостоверной информации об эпидемии коронавируса в России.