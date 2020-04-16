Американка заболела коронавирусом в самоизоляции

Вашингтон, 16 апреля. Жительница США Рейчел Бруммерт, которая проживает в Северной Каролине, заразилась коронавирусом в собственной квартире, где она на протяжении трех недель строго соблюдала режим самоизоляции.

В последний раз свое жилище американка покидала в середине марта, когда возникла необходимость сходить в аптеку. На протяжении этих трех недель Бруммерт не только не выходила на улицу, но и жила в разных комнатах с мужем, чтобы снизить риски к минимуму.

Продовольствие в квартиру доставляли курьеры, которые оставляли заказ с едой у двери. Лишь один раз Рейчел взяла пакет с продуктами без перчаток. Впоследствии выяснилось, что одна из сотрудниц компании по доставке еды заражена коронавирусом. Вскоре инфекция подтвердилась и у ее клиентки.

Американка призналась, что страшно напугана. Ситуация осложняется тем, что Бруммерт страдает от одного из аутоиммунных заболеваний.

«Да, я болела гриппом. Но это не грипп, это совсем другой монстр», — приводит ее слова New York Post.

Ранее сообщалось, что власти США могут продлить принятые из-за коронавируса меры социального дистанцирования до 2022 года. Необходимость продления ограничений связана с большой нагрузкой на клиники из-за наплыва пациентов с коронавирусом.

Напомним, что первая вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру, вызвав глобальную пандемию. Хуже всего на сегодняшний день дела обстоят в США, где выявлено уже 625,1 тыс. случаев заражения. Следом идут Испания (177,6 тыс.), Италия (165,1 тыс.), Франция (147,8 тыс.), Германия (133,4 тыс.) и Китай (82,2 тыс.). В России зарегистрировано 27,9 тыс. случаев заражения.