Кабмин РФ разрешил использовать незарегистрированный китайский препарат от коронавируса

Москва, 16 апреля. Правительство России разрешило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии при Минздраве РФ использовать и распространять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

«Осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение и передачу на безвозмездной основе медицинским организациям, органам исполнительной власти и частным медицинским организациям незарегистрированного препарата гидроксихлорохин, таблетки, 100 мг», — говорится в распоряжении кабмина.

Росздравнадзору поручено проверять эффективность и безопасность лекарства. Ранее Министерство здравоохранения России выпустило обновленный вариант рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса, в котором представило список препаратов, являющихся эффективными против COVID-19.

Речь идет о хлорохине, гидроксихлорохине, лопинавир+ритонавире, азитромицине (в комбинации с гидроксилорохином) и препаратах интерферонов.

В перспективе эффективным средством против заразы могут стать умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. В настоящее время они проходят клинические исследования.

Отметим, что в настоящее время фармакологи всех стран пытаются найти лекарство, которое было бы максимально эффективно при лечении коронавирусной инфекции. Параллельно идет разработка вакцины. Ожидается, что она появится через 10-11 месяцев.