Жительница Костромы потеряла на улице пакет с зарплатой работников магазина

Кострома, 16 апреля. Жительница Костромы нашла на улице пакет с деньгами и вернула его владелице с помощью полиции, сообщили в ГУ МВД России по Костровской области.

Инцидент произошел 9 апреля, в свертке было 267 тысяч рублей. Эти деньги предназначались работникам мебельного магазина.

Владелица магазина, которая потеряла деньги из-за дырки в пакете, к правоохранителям не обращалась. Сотрудники сами МВД нашли потерпевшую, передает телеканал «Звезда».

Женщина не могла поверить, что ей готовы вернуть деньги. Она поблагодарил местную жительницу за благородный поступок, а сотрудников полиции за помощь.

Совсем другой случай произошел в Ленинградской области 15 апреля. Десятилетний мальчик напал на пенсионерку с молотком и газовым ключом ради банковской карты.