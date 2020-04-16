Бежавшие из Ат-Танфа боевики рассказали о военном учебном центре США в Сирии

Дамаск, 16 апреля. Военные инструкторы США осуществляют обучение боевиков на оккупированной американцами территории зоны Ат-Танф на юге Сирии. Об этом сообщили члены незаконного вооруженного формирования (НВФ), которые накануне сложили оружие и сдались правительственным войскам Сирии.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что 27 боевиков сдалась правительственным силам Сирии. Боевики заявили, что США готовят диверсии на сирийских объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, боевики сообщили о прохождении подготовки на базе ВС США в Сирии под руководством американских военных инструкторов.

«Американцы обещали нам создать медицинский центр, но не сделали. Обещали создать хорошие условия для беженцев, для родственников, родителей, для гражданских, но обманули», — рассказал 24-летний Аид Аль-Хадэр.

Бывшие члены НВФ отмечают, что американцы хорошо вооружали и снабжали отряды боевиков. Отряды базировались в зоне Ат-Танф, которая находится под контролем американских военных.

«Проводят занятия, тренируют личный состав. Имя наставника не помню, потому что не знаю английский. Общались с ними через переводчика», — добавил Аль-Хадэр.

Члены НВФ покинули оккупированную американцами территорию Сирии в ночь на 14 апреля.