Российский социолог Александр Прокофьев, член исследовательской группы, работавшей в Ливии, прокомментировал статью The New York Times о похищении его коллег Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обозначил наиболее примечательные и актуальные моменты статьи американского издания «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия», напомнив, что Запад уже год пытается убедить мировую общественность в том, что за два месяца трое российских исследователей «сделали всю североафриканскую политику».

Прокофьев подчеркнул, что статья NYT стала первым признанием американской стороны в причастности к похищению россиян, а сама история с похищением была использована для создания фейкового инфоповода о вмешательстве России.

Газета со ссылкой на источники в разведке сообщила, что именно спецслужбы США организовали охоту за социологами, приказав главарю группировки RADA Абд аль-Рауфe Карре похитить их. Издание также заявило о том, что в его распоряжении оказались копии документов, изъятых у Шугалея.

«Для меня, как человека, непосредственно участвовавшего в социологических исследованиях в Триполи, было интересно читать трактовку наших данных. В публикации расписывается конспирологическая теория, состоящая из компиляции мнений и оценок относительно личности Халифы Хафтара и его действий, связанных с наступлением на террористов в Триполи, а также теория о некоем союзе между Каддафи и Хафтаром, продвигаемом опять же «циничными российскими силами», — отметил социолог.

Александр Прокофьев обратил внимание на тот факт, что глава «МВД» ПНС Фатхи Башага стал единственным, кого процитировала газета. Башага удобно спрятался за вывеской государственного чиновника, хотя всему миру известно о его многочисленных преступлениях и связях с террористами, сотрудничестве с бандформированиями, связанными с «Аль-Каидой»1,

«Он в значительной степени курирует рэкет, похищения, а его береговая охрана контролирует африканский миграционный поток в Европу. За предоставляемые им услуги американцы оказались готовы закрыть глаза даже на его связи с участниками убийства их посла в Бенгази», — продолжил специалист.

Он напомнил о роли беглого олигарха Михаила Ходорковского в этой истории — в распоряжении его Лондонского исследовательского центра «Досье» оказались документы, изъятые у россиян, а часть из них были переданы NYT.

«Вот такая вышла хитрая цепочка для легализации истории о российских «оперативниках». Автор статьи уверенно делает выводы о русском вмешательстве», — добавил Прокофьев.

В завершение коллега российских социологов подчеркнул, что в этой истории в итоге пострадали Шугалей и Суэфан, которых американская пропаганда решила использовать для создания вброса.

«Самое грустное в этой истории, что именно для создания и легендирования этих, не очень замысловатых фейков, которые смогла накалякать американская газета, были лишены свободы и подвергнуты тяжелейшим испытаниям два очень хороших человека: Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Остается лишь надеяться, что им хватит силы и терпения преодолеть выпавшие на их долю испытания», — подытожил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.