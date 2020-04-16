Добронравов раскрыл секрет популярности сериала «Сваты»

Москва, 16 апреля. Российский актер театра и кино Федор Добронравов раскрыл секрет популярности телесериала «Сваты». По его словам, сериал пользуется большой популярностью у зрителей благодаря своей доброте.

«Сериал добрый. Этим и цепляет», — пояснил актер.

Он также добавил, что в настоящее время готовится к выходу новый сезон телесериала. По его словам, создатели сериала подготовили несколько сюрпризов для зрителей, передает «НьюИнформ».

«Зрителей ждет то, что они не ожидают. Но подробности раскрыть я не могу», — отметил Добронравов.

Стоит отметить, что в 2017 году на Украине запретили показ сериала «Сваты». Однако в марте 2019 года «Телерадикомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд добились отмены запрета на показ телесериала «Сваты».

Съемки нового сезона «Сватов» проходили на территории Белоруссии, так как многим российским актерам запрещен въезд на Украину. По предварительным данным, седьмой сезон телесериала «Сваты» выйдет на экраны в конце 2020 года.

Ранее стало известно, «Сваты» вошли в список самых популярных сериалов в России в период режима самоизоляции, который был введен в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. К настоящему моменту на территории России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.