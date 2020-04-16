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Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

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Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

Переселение лояльного населения, поддержка беспорядков и отправка своих военнослужащих — как Турция занималась оккупацией бывшей сирийской провинции Хатай и могут ли быть эти действия применены в Идлибе, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал геополитолог Константин Соколов.

Неопровержимые факты

В социальных сетях активно начала распространяться инфографика, в которой сравниваются действия Турции по «захвату» бывшей сирийской провинции Хатай в XX веке с нынешней политикой Анкары в провинции Идлиб.

Как замечают пользователи соцсетей, турецкое руководство действует похожими методами с определенной целью — в будущем присоединить еще одну провинцию на северо-западе Сирии.

Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

В числе главных аргументов приводится политика Анкары по переселению турков в соседние сирийские провинции. Если в 1937 году это были простые турки, то в наши дни – туркоманы, бежавшие из Сирии в Турцию в качестве беженцев, но вернувшиеся.

Также необходимо обратить внимание на отправку Турцией своих военнослужащих — это несколько раз наблюдалось в XX веке, также произошло и в 2020 году. В заключение авторы инфографики отмечают беспорядки, организовывавшиеся на территориях, которые Анкара хотела взять под свой контроль.

Федеральное агентство новостей решило проверить, насколько сравнение ситуаций в Хатае и Идлибе уместно, обсудив эту тему с экспертом по геополитике, член-корреспондентом РАЕН Константином Соколовым.

Противоречия турецкой политики

Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

Как замечает собеседник ФАН, претензии Турции на обе эти территории имели историческое обоснование, но нужно понимать, что такая политика — это «откат в средневековье» и развязывание войны.

«Замысел Турции является совершенно нелогичным. Анкара находится в исторически тяжелейшей ситуации. У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за спиной жесточайшая прозападная оппозиция, а кроме этого — внутри страны наблюдается неполный суверенитет. Поэтому его политика, которую он провозглашает на основе исторических претензий, несостоятельна со стратегических интересов и нынешнего положения страны сейчас.

Стратегически Турция к каким-то захватам не готова – у нее не обеспечен тыл. Она находится в НАТО, где есть противоречия. Анкара состоит и в системе необходимого взаимодействия с Европой и Россией. Нынешнее турецкое руководство ставит оперативные угрозы выше стратегических, поэтому любые резкие действия серьезно отразятся на их стране», — говорит геополитолог.

Боевики и беспорядки

Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание на помощь со стороны Турции различным вооруженными группировкам, действующим в Идлибе. Помимо «Сирийской национальной армии» (СНА), которую турки называют «умеренной оппозицией», хоть это простые боевики, Анкара помогает и международно признанным террористам вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

По словам Константина Соколова, для Анкары поддержка боевиков является способом получить дивиденды от Запада, поскольку многие вооруженные группировки создавались разведками США и ряда стран Европы.

«Эрдоган не может отказаться от зависимости от Запада, что мешает ему быть стратегическим союзником, выполняя взятые на себя договоренности по разграничению боевиков», — считает собеседник ФАН.

В то же время, отмечает геополитолог, важность проведения беспорядков, которые были как в Хатае, так и в Идлибе, не следует недооценивать.

«Любые беспорядки не происходят лишь по воле народа и разоблачения показывают, что за спиной таких инцидентов стоит крупный капитал. Все эти вещи, подающиеся как порывы народа, являются спланированной акцией. Поэтому волнения, которые были, необходимо рассматривать в контексте, что там действовали разные политические силы», — заключил Константин Соколов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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