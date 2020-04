Турция пытается «захватить» сирийский Идлиб по сценарию провинции Хатай

Переселение лояльного населения, поддержка беспорядков и отправка своих военнослужащих — как Турция занималась оккупацией бывшей сирийской провинции Хатай и могут ли быть эти действия применены в Идлибе, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал геополитолог Константин Соколов.

В социальных сетях активно начала распространяться инфографика, в которой сравниваются действия Турции по «захвату» бывшей сирийской провинции Хатай в XX веке с нынешней политикой Анкары в провинции Идлиб.

Как замечают пользователи соцсетей, турецкое руководство действует похожими методами с определенной целью — в будущем присоединить еще одну провинцию на северо-западе Сирии.

В числе главных аргументов приводится политика Анкары по переселению турков в соседние сирийские провинции. Если в 1937 году это были простые турки, то в наши дни – туркоманы, бежавшие из Сирии в Турцию в качестве беженцев, но вернувшиеся.

Также необходимо обратить внимание на отправку Турцией своих военнослужащих — это несколько раз наблюдалось в XX веке, также произошло и в 2020 году. В заключение авторы инфографики отмечают беспорядки, организовывавшиеся на территориях, которые Анкара хотела взять под свой контроль.

Федеральное агентство новостей решило проверить, насколько сравнение ситуаций в Хатае и Идлибе уместно, обсудив эту тему с экспертом по геополитике, член-корреспондентом РАЕН Константином Соколовым.

Как замечает собеседник ФАН, претензии Турции на обе эти территории имели историческое обоснование, но нужно понимать, что такая политика — это «откат в средневековье» и развязывание войны.

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание на помощь со стороны Турции различным вооруженными группировкам, действующим в Идлибе. Помимо «Сирийской национальной армии» (СНА), которую турки называют «умеренной оппозицией», хоть это простые боевики, Анкара помогает и международно признанным террористам вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

По словам Константина Соколова, для Анкары поддержка боевиков является способом получить дивиденды от Запада, поскольку многие вооруженные группировки создавались разведками США и ряда стран Европы.

В то же время, отмечает геополитолог, важность проведения беспорядков, которые были как в Хатае, так и в Идлибе, не следует недооценивать.

#HTS is trying to break #Turkey - #Russia deal by blocking the joint patrols on M4 highway in #Idlib region.



The situation is tense for over one month now. Turkey just brought their police and army to disperse the crowds with tear gas. pic.twitter.com/A9FKWQU8PP