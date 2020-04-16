Воробьев записал медитативный трек с доктором Зубаревой

Москва, 16 апреля. Известный актер и музыкант Алексей Воробьев и доктор Наталья Зубарева записали для россиян уникальную медитацию «Избавление от тревоги и стресса».

Медитация поможет избавиться от чувства тревожности во время эпидемии коронавируса. Воробьев написал медитативную музыку, которая построена на звуковых вибрациях.

Он стал режиссером для клипа, снятого на побережье Атлантического океана. Артист создал завораживающий видеоряд с участием доктора Зубаревой.

Как Алексей и Наталья ни пытаются скрывать свою связь, в Instagram знаменитостей появляются фотографии, сделанные в одном месте и в одно время. Поклонники считают, что звезды часто гостят друг у друга.

Медитация является полезной духовной практикой, чтобы восстановить равновесие и обрести спокойствие в душе. Она станет небольшим островком стабильности для тех, кто испытывает стресс.

За простыми и понятными словами этой медитации стоит глубокий смысл и реальная помощь, уверены Воробьев и Зубарева.

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