У прячущей руки Шишковой заподозрили болезнь Началовой

Москва, 16 апреля. Фанаты фотомодели Алены Шишковой оказались не на шутку перепуганы состоянием ее здоровья. Многие обратили внимание, что девушка на всех фотографиях пытается скрыть руки. На некоторых снимках она позирует в перчатках, на других — прячет их от камеры, а на третьих — замазывает изображение с помощью Photoshop.

Сама Шишкова, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что надела перчатки, поскольку не сделала маникюр, однако это не объясняет все предыдущие снимки, где рук модели тоже не видно. Это сразу же породила массу различных теорий. Некоторые пользователи даже предположили, что Шишкова страдает подагрой — болезнью, которой в свое время долго мучилась певица Юлия Началова.

«А писали уже, что такие руки были у Началовой?», «Она недавно вроде какие-то капельницы делала, может уже лечится?», «Она явно чем-то болеет и очевидно, что лечится», — пишут в комментариях.

Отметим, что это уже не первый раз, когда внешний вид Шишковой вызывает тревогу и фанатов. В марте девушка выложила фото, на котором она рекламирует духи, и сразу оказалась в центре внимания из-за «болезненно худых» ног. Впоследствии модель заявила, что с самого детства худая. Она призналась, что с радостью набрала бы несколько лишних килограмм, если бы могла.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

