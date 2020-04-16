Утяшева предсказала конец пандемии коронавируса

Москва, 16 апреля. Известная телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева, которая вместе с супругом, юмористом Павлом Волей уже несколько недель находится в самоизоляции, попыталась предсказать конец пандемии коронавируса.

Звездная пара приняла участие в YouTube-шоу Лауры Джугелии. Выпуск из-за непростой эпидемиологической ситуации прошел по видеосвязи.

Джугелия поинтересовалась мнением Утяшевой относительно пандемии и сценариев развития ситуации. Спортсменка в ответ выразила надежду, что эпидемия сойдет на нет в мае, а «второго акта» не произойдет.

Девушка надеется на следующий месяц, поскольку на 23 мая у нее запланирована премьера танцевального шоу «Болеро». Но и июнь, по ее мнению, был бы «неплохим вариантом».

«Если в мае не выйдет, то хотя бы в июне. У меня в июне день рождения – мне 35 лет», — пошутила Ляйсан.

Телеведущая поблагодарила врачей, занятых спасением человечества, и попросила всех россиян соблюдать осторожность и терпение.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило 27 тысяч, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции, во всех 85 обнаружены случаи заражения.

Ранее народный артист России Евгений Герасимов рассказал о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которую недавно перевели в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Поначалу медики подозревали у нее коронавирус, однако затем поставили диагноз двусторонняя пневмония.