Пользователи оценили шикарную комнату дочери Киркорова

Москва, 16 апреля. Дочь Филиппа Киркорова 8-летняя Алла-Виктория присоединилась к набирающему обороты флешмобу Pillow Challenge. Девочка привязала поясом подушку к талии и сфотографировалась для Instagram.

«Коллекция «Весна 2020», — говорится в подписи к снимку.

Многие пользователи поддержали Аллу-Викторию, отметив ее находчивость и красоту.

«Солнышко, ты самая самая крутая и красивая из всех участниц челленджа», «Талантливая девочка. Будущая актриса!», «Красотка. Лучше всех получилась», «Ох и косы», — пишут в комментариях.

При этом некоторые подписчики обратили внимание на шикарную комнату дочери Киркорова. В особенности — на позолоченную кровать с балдахином.

«Кровать просто королевская», — отметили пользователи.

Напомним, что многие известные люди уже присоединились к шуточному «подушечному» челленджу, который появился во время карантина. В частности, подушку «примерили» телеведущий Иван Ургант и певица Глюкоза. А до этого участницей популярного флешмоба стала певица Валерия. Муж артистки, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, признался, что был сбит столку, когда увидел жену, в таком виде. Он пояснил, что в тот момент «смог только взглядом проводить и текущей слюной».

Российские знаменитости стали вести более активную жизнь в онлайне, оказавшись на карантине. Они выкладывают забавные фотографии, советуются с аудиторией по поводу просмотра фильмов во время самоизоляции, а некоторые даже устраивают онлайн-тренинги.