Установлено местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников

Вашингтон, 16 апреля. Посольство РФ в Вашингтоне выяснило местонахождение 17 российских школьников, оставшихся в США. Об этом рассказал посол Анатолий Антонов.

Он сообщил, что ранее в адрес диппредставительства поступило из Госдепартамента США обращение о необходимости «срочного вывоза из страны 74 детей». Уточнялось, что они прибыли в Америку по «программам образовательных обменов», хотя их не проводят уже несколько лет.

Антонов рассказал, что в Госдеп США направили ноту с требованием предоставить полные списки детей с указанием всех контактных данных. Однако поступившее письмо не содержало ответов на заданные вопросы.

«Даже представить невозможно, что& было бы, если в подобной ситуации оказались американские дети в России и информация об их судьбах отсутствовала. Госдеп и здешние СМИ, наверняка, подняли бы вселенский крик», — подчеркнул посол РФ в Вашингтоне.

По его словам, местонахождение 17 детей удалось установить благодаря родителям школьников, которые вышли на связь с посольством. Из США уже начали выезжать несовершеннолетние россияне.

Посол добавил, что с некоторыми детьми случились «вопиющие» инциденты. Например, мальчика в Майами отвезли в аэропорт и оставили там, а еще одного привлекали к тяжелому физическому труду.

Напомним, что США сейчас лидируют по числу заражений коронавирусом нового типа. По последним данным, заболели более 600 тысяч человек, инфекция унесла жизни около 33 тысяч пациентов. Президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».