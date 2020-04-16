Депутат Бессараб: «О переносе Дня Победы Путина попросили ветераны»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала решение президента России Владимира Путина перенести Парад Победы и не исключила, что будет перенесена и акция «Бессмертный полк».

«Насколько мне известно, ветераны обратились с письмом к президенту и попросили перенести празднование Дня Победы в этом году, потому что не представляют себе праздник с пустыми трибунами», — рассказала Федеральному агентству новостей Светлана Бессараб.

По ее словам, российское руководство и само понимало, что нельзя подвергать опасности ветеранов, а Парад Победы с пустыми трибунами, без героев войны, — не тот праздник.

«Безусловно, мы не можем рисковать своим старшим поколением. Бесспорно, наши ветераны абсолютно бесстрашны и, конечно, пришли бы на Парад Победы. Но правильно ли это с нашей стороны — подвергать их опасности? Конечно, нет. Поэтому принято такое решение. Это решение, на мой взгляд, вынужденное, очень сложное, потому что в сердцах каждого из нас именно 9 Мая — это праздник, который отмечали со слезами радости наши дедушки и бабушки на протяжении 74 лет. Но обстоятельства сложились так, что приходится перенести 75-ю годовщину Победы. Мы все с пониманием к этому относимся. Мы знаем, что праздник все-таки состоится. Главное, чтобы были живы и здоровы наши ветераны, те, кто подарил нам эту Победу», — говорит Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что первый Парад Победы, который принимал маршал Жуков, состоялся 24 июня 1945 года.

«Поэтому, если ситуация позволит, было бы символично отпраздновать 75-летие Победы в этот день», — заметила Бессараб.

Она добавила, что и акция «Бессмертный полк» может быть перенесена.