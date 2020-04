Глазго, 16 апреля. Вероятность появления новых вирусных инфекций, которые способны передаваться от животных к человеку, не зависит от специфических признаков класса млекопитающих. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из университета Глазго провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что способные передавать коронавирус летучие мыши не представляют большей угрозы в сравнении с другими несущими в себе потенциально опасные патогены животными.

По данным исследователей, грызуны или летучие мыши не опаснее других, поскольку данные по зоонозным инфекциям у них статистически соответствуют видовому разнообразию. Ученые отмечают, что именно характерные свойства вирусов, а не их хозяев, являются предикторами передачи вирусов человеку.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.