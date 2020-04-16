Парламент поддержит озвученные Путиным меры поддержки бизнеса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Госдума и Совет Федерации поддержат меры по оказанию помощи бизнесу, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в четверг заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Артамонова, данные меры предполагают оказание помощи не только малому бизнесу, но и системообразующим предприятиям. Сенатор отметил, что он не видит невыполнения озвученных президентом предложений, указав, в частности, инициативу по банковским гарантиям.

Среди наиболее пострадавших от вызванного коронавирусом кризиса парламентарий назвал гостиничный бизнес, транспортную систему и сферу общественного питания.

Отметим, что эпидемия коронавируса сильно ударила по бизнесу. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. Кроме того, российские власти объявили апрель нерабочим месяцем, чтобы граждане оставались дома. В результате многие магазины, кафе, парикмахерские и другие заведения оказались без клиентов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.