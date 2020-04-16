Кремль попросит иностранных лидеров отложить визиты в Москву из-за переноса парада Победы

Москва, 16 апреля. Кремль попросит иностранных лидеров, которых пригласили посетить Москву на празднование Дня Победы, отложить визиты в связи с переносом торжественных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, предложат ли главам иностранных государств отказаться от поездки в российскую столицу на 9 Мая.

«Да, это так», — ответил Песков.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире в целом и в России в частности сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Президент РФ Владимир Путин принял решение отложить подготовку к параду, который обычно проходит в Москве 9 мая, и перенести все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Как отмечали ранее многие эксперты, например член Совета Федерации Франц Клинцевич, на конец апреля и начало мая прогнозируют пик активности инфекции. Поэтому парад, по мнению сенатора, действительно лучше перенести, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье пожилых людей, ветеранов.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило 27 тысяч, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции, во всех 85 обнаружены случаи заражения.

Власти принимают все необходимые меры в борьбе с пандемией. Отменены массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а работодатели по возможности перевели сотрудников на удаленную работу.