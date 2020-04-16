Коронавирус атакует бизнес: как спасти «Теремок» и русские дизайнеры против итальянцев

Как российский бизнес выживает в непростых условиях эпидемии, вызванной коронавирусом, и насколько эффективна поддержка предпринимателей, анонсированная государством, обсудили в медиацентре «Патриот». Федеральное агентство новостей представляет главное из онлайн-пресс-конференции на тему: «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса».

Напомним, среди новых мер, которые предложил для поддержки бизнеса президент РФ Владимир Путин, — расширение перечня наиболее пострадавших отраслей, прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям, расширение списка стратегических производств, льготные кредиты бизнесу на пополнение оборотных средств, дополнительные деньги регионам и другие неотложные меры.

Однако, к сожалению, значительное количество пострадавших бизнес-структур не смогли пока воспользоваться государственной помощью. Почему это происходит, разбирались участники круглого стола.

Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев, председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и журналист Артемий Галицын.

Правительство принимает меры

В начале дискуссии Дмитрий Панов привел данные о наиболее пострадавших отраслях российской экономики, упомянув перевозки, туристическую отрасль, ресторанный бизнес и так далее.

«Однако мы видим, что правительство оперативно на это реагирует, было уже четыре обращения президента к нации с озвучиванием новых и новых мер поддержки бизнесу, — говорит Панов. — Изначально никто не мог спрогнозировать, насколько затяжным будет период изоляции. Приняты серьезные федеральные меры поддержки предпринимательства, на сайте Совфеда есть свод этих мер. Одновременно, в соответствии с предложениями президента, разрабатываются региональные меры поддержки предпринимательства».

В то же время предпринимателям не нужно просто ждать, бездействовать и рассчитывать на кого-то, отмечает Панов.

«В каждом регионе есть свои ключевые отрасли и организации, которые ярче всего представляют предпринимательское сообщество. В Петербурге мы получили более 200 обращений, обращаются целые ассоциации — риелторов, полиграфистов, рестораторов и так далее».

По его словам, всем бизнес-структурам нужно активно подключаться к этой работе.

При этом, по словам Панова, например, в Петербурге есть отрасли, которые не слишком пострадали от карантина по коронавирусу.

«Это отрасли, которые занимались экспортом, продавали свою продукцию за валюту. Они наоборот сейчас в приподнятом состоянии из-за изменения курса валюты, и таких отраслей достаточно много. Хорошо идут дела у доставки и у некоторых других сегментов экономики», — отметил он.

Панов рассказал, что в связи с такой неравномерностью «Деловая Россия» создала «Биржу добрых дел», через которую представители менее пострадавших отраслей помогают трудоустроить сотрудников остановленных предприятий.

«Сейчас предпринимателям нужно проявить чувство локтя и не допустить ситуации, когда значительное количество предпринимателей пойдет на то, чтобы отказаться от взятых на себя обязательств. Поэтому «Деловая Россия» открыла горячую линию, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, в том числе связанные с кредитованием бизнеса», — говорит он.

Депутат ГД Аксаков: Видим узкие места, которые надо будет расшивать

В круглом столе принял участие по телефону председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков высоко оценил меры, предложенные президентом для поддержки бизнеса. Глава профильного комитета ГД считает правильным, что в перечень отраслей, которым окажут поддержку, попали предприятия торговли непродовольственными товарами.

«То, что предприятиям малого бизнеса будет оказана в том числе безвозмездная помощь, — это тоже очень хорошая поддержка, позволяющая сохранить рабочие места», — говорит он.

Также Аксаков высоко оценил меры банковской поддержки бизнеса, что позволит активизировать выдачу кредитов.

«Однако ситуация сложная, — признал депутат. — Часть решений выполняется хорошо, но в том, что касается, например, аренды коммерческой недвижимости, возникает много сложностей».

Аксаков рассказал, что арендаторы сталкиваются с требованием в срок оплатить аренду, а у многих на это просто нет средств. Глава профильного комитета ГД предлагает такой вариант решения этой проблемы: местные власти, которые получают в свой бюджет налоги на недвижимость, могли бы освободить арендодателей от части платежей в обмен на уступки арендаторам.

Поэтому так важно выделение по распоряжению президента 200 миллиардов рублей для поддержки региональных бюджетов, говорит Аксаков. Эти деньги помогут наполнить региональные бюджеты, и регионы получат возможность отказаться от части налогов с недвижимости в обмен на уступки арендаторам. Такие меры, например, рассматривают в Москве

Депутат посоветовал представителям малого и среднего бизнеса активнее решать вопросы с «Деловой Россией», с «Опорой России», в том числе споры с арендаторами и так далее. По словам Аксакова, эти организации могут быть в таких делах посредниками.

Депутат также рассказал о почти 100 тысячах заявок на предоставление кредитных каникул и отметил, что все, кто имеют на них право, их получат.

«Тем не менее, банки не очень охотно идут на это, — отметил Евгений Зубарев. — Возможно, из опасений мошенничества?»

По словам Аксакова, такая опасность есть. По его словам, банки стараются идти навстречу всем клиентам, но первыми за льготами пришли самые недобросовестные из них.

«Но мы в законе не делили клиентов на плохих и хороших, — говорит он. — Поэтому банки ко всем должны относиться одинаково, в соответствии с законом». «Нужно, чтобы банки активизировали эту работу, — призывает Дмитрий Панов. — Иначе есть разрыв: с тех, кто теоретически должен получить кредиты, требуют платить по обязательствам, а они еще ничего не получили. Активизация этой работы поможет максимально сохранить рабочие места».

В ходе дискуссии зашла речь и об индивидуальных предпринимателях, и о совсем маленьких предприятиях, например, частных парикмахерских.

По словам Аксакова, их проблемы тоже нужно решать.

«Надо рассмотреть вопрос о прямой помощи таким предпринимателям. Других вариантов я не вижу», — говорит он.

В то же время депутат считает нужным принимать не только точечные, но и системные решения, в том числе развивать отечественную экономику, работающую в онлайн-режиме.

«Видим узкие места, которые надо будет расшивать, — говорит он. — Но есть возможность здорово рвануть в этой области. Карантин даст важнейший толчок онлайн-сервисам в нашей стране».

Дмитрий Панов согласен с этой точкой зрения, по его словам, все бизнесы, которые работают удаленно, имеют шанс выйти из нынешних передряг серьезно окрепшими.

Однако не нужно забывать о сетевой безопасности, напомнил Аксаков, подчеркнув, что необходимые меры принимаются в том числе на законодательном уровне.

Русские дизайнеры надеются потеснить итальянцев

Следующим гостем пресс-конференции был Артем Кривда — дизайнер и владелец бренда ARTEM KRIVDA. Артем рассказал, что его бизнес серьезно пострадал с началом эпидемии в России.

«Все продажи остановились, люди перестали совершать покупки. Самоизоляция заморозила бизнес, ощущается полная стагнация», — отметил он.

По его словам, серьезный удар получила вся fashion-индустрия, не только российская, но и ведущие мировые бренды.

«Большинство перешло в онлайн и только поэтому существуют, как и мой бренд, — говорит Артем. — Но продажи упали более чем на 80%».

По словам Кривды, не спасает даже то, что его товары ориентированы на достаточно демократический сегмент, а доставка бесплатная: люди все равно почти ничего не покупают.

«Онлайн у нас не очень развит. Люди привыкли приходить в магазины и выбирать вещь», — говорит он.

По словам Артема, они пытаются приспособиться к нынешним реалиям, в их новых коллекциях даже будут дизайнерские маски.

«В осенних коллекциях все бренды выпустят маски. Но минус таких масок — это больше аксессуар, чем защита от вирусов», — говорит дизайнер.

За кредитами предприниматель пока не обращался, но, на его взгляд, сейчас эта помощь не очень работает, и он на нее не слишком рассчитывает. При этом часть рабочих мест он сохранил.

«Те, кто работают, получают 100% зарплаты, хотя работают они сейчас примерно на 10%», — говорит он.

Артем прогнозирует, что нынешний кризис не переживет до 60% мировых брендов, в том числе в Италии, серьезно пострадавшей от эпидемии.

«Все итальянские недели моды уже отменены. Но, поскольку некоторые наши дизайнеры, в отличие от итальянцев, продолжают работать, это шанс для российских дизайнеров занять освободившееся место», — говорит Артем.

Как выживает «Теремок»

Самым эмоциональным было выступление основателя и владельца сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаила Гончарова.

«Пока ни одна из мер поддержки не дошла ни до нас, ни до какой-либо крупной компании, имеющей вес на рынке», — заявил он.

По словам Гончарова, помощь пока доходит только до предприятий малого бизнеса, а тем, у кого число сотрудников больше определенного минимума, поддержку получить очень сложно. При этом предприниматель недоволен тем, что определенные меры поддержки предназначены для крупных американских сетей быстрого питания, а российские сети такой помощи не получают.

По мнению Гончарова, тут есть вина самих предпринимателей, которые в кулуарах жалуются на отсутствие поддержки, а на совещаниях с участие представителей правительства предпочитают говорить, что у них все нормально, хотя это не так.

Гончаров рассказал, что сейчас «Теремок» перешел на доставку, но это не выход: это совершенно другая модель бизнеса, под которую его сеть изначально не создавалась. Есть проблемы с арендой, есть и другие сложности, рассказал он. Но никакие попытки признать нынешнюю ситуацию форс-мажором, который позволяет освободиться от части обязательств, не принесли успеха.

«Мер поддержки нет, это надо четко сказать. Это фикция!» — эмоционально отметил Гончаров.

Идея Аксакова об отмене налога для арендодателей кажется Гончарову разумной, но не решающей проблему. Нужна поддержка банков, говорит он.

«Пока обратной связи я не вижу. Все как в черном ящике: мы говорим о проблемах, там что-то варится, а потом выдаются решения, над которыми все смеются. Все эти меры не работают и никакой перспективы не имеют», — утверждает он.

На вопрос о кредитах на выплату зарплаты Гончаров ответил, что чуть более 12 тысяч рублей, которые государство компенсирует на каждого работника из 50-80 тысяч, которые человек должен получать (при этом не работая), для владельцев бизнеса — не выход из положения.

При этом создатель «Теремка» не согласен, что это предпринимательские риски, за которые государство не должно отвечать.

«Закрываться было нужно, мы это требование выполнили, но это решение, которое принимает государство, и которое не имеет никакого отношения к предпринимательскому риску», — говорит он.

По мнению Гончарова, в данном случае именно государство должно принять на себя риски.

«Если делать вид, что предприниматели могут содержать всех своих сотрудников (не получая прибыли), то, когда это закончится через три-четыре недели, миллионы людей окажутся без средств к существованию, будут уволены с нарушением всех норм по простой причине: у бизнеса просто не будет возможности продолжать существовать», — говорит он.

По словам Гончарова, никакая переориентация, например, на доставку, не является выходом для крупных сетей.

«Не может аптека стать рестораном, не может ресторан стать магазином, а магазин — фабрикой по производству автомобилей», — говорит Гончаров.

По мнению Дмитрия Панова, сеть «Теремок» обязательно необходимо сохранить, поскольку это хорошо зарекомендовавший себя российский бренд, который надо поддержать. Панов пообещал «Теремку» поддержку «Деловой России» для включения в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на значительную государственную поддержку.

Еще одна участница круглого стола — вице-президент Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева согласилась с мнением Гончарова, что практически невозможно добиться того, чтобы ситуацию для какой-либо бизнес-структуры признали форс-мажором.

Она признала, что сегодня большинство отраслей бизнеса чувствует себя нехорошо.

«Много неизвестности. Ситуация неопределенности мешает переориентировке бизнеса», — отметила Лебедева.

Еще один участник дискуссии — член Совета Федерации Анатолий Артамонов — высоко оценил предложения президента по поддержке экономики и рассказал, что на помощь могут рассчитывать не только предприятия малого бизнеса.

«Особенно ценно, что помощь будет оказана не только малому бизнесу, но и системообразующим предприятиям, — рассказал Артамонов. — Уверен, предложения президента поддержит Госдума и Совфед».

Как избежать падения потребительского спроса

Бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод предупреждает о еще одной опасности в связи с длительным карантином — падении потребительского спроса, что может ударить по отечественному сельскому хозяйству, пока не слишком пострадавшему от кризиса.

«Удешевление нефти и рубля приводит к падению потребительского спроса, — говорит Холод. — Да, люди закупали «наборы судного дня» перед наступлением режима самоизоляции и довольно много потратили, а потом сели на эту самую изоляцию и перестали получать деньги. Это привело к тому, что серьезно меняется структура потребления, многие товары и продукты перестали пользоваться спросом».

Снизился спрос на хорошее мясо, дорогую рыбу, овощи, грибы. Это привело к требованиям отечественных производителей запретить импорт овощей, закрыть границу с Белоруссией, откуда везут много грибов и так далее, рассказал Холод.

Если не будет поддержан спрос, российской сельскохозяйственной отрасли может всерьез угрожать кризис перепроизводства, как мы помним из истории по Великой депрессии, предупреждает экономист. Именно поэтому возникла идея о продовольственных талонах для малоимущих с базовым набором продуктов отечественного производства.

«Поддержка потребительского спроса — это политическое решение, и оно необходимо», — говорит Леонид Холод.

В заключение модераторы дискуссии признали, что проблема выживания российского бизнеса непростая, но разрабатываемые правительством меры поддержки должны привести к нужному эффекту.

«Правительство реагирует на проблемы бизнеса», — напомнил Евгений Зубарев.

Дмитрий Панов напомнил о словах президента, что победить мы сможем только вместе.