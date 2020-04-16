Клинцевич назвал «визгом трусов» реакцию США на пролет Су-35 над Средиземным морем

США «подняли визг» из-за пролета российского Су-35 неподалеку от американского самолета над Средиземном морем, так как больше ничего сделать не могут. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Вашингтон выразил Москве «недовольство» в связи с «инцидентом» над Средиземным морем. Кроме того, американский генерал упрекнул российского пилота в непрофессионализме.

«Мое заключение в настоящий момент — это было скорее непрофессионально, чем намеренно. У нас идет расследование, оно продолжается», — заявил Уолтерс на брифинге.

Он добавил, что миссия США в Москве ведет дискуссию с властями РФ, чтобы передать позицию американской стороны.

Российский сенатор Франц Клинцевич объяснил, чем пролет Су-35 вызвал «недовольство» Вашингтона.

«Они возмущены только потому, что мы посмели не то что сделать — подумать, что можно контролировать американцев в любой точке земного шара. Во-вторых, это находится недалеко от наших границ, и мы всегда сопровождаем, сопровождали и сопровождать будем и самолеты, и корабли, и контролировать свои границы», — подчеркнул Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Сенатор также ответил на упреки в непрофессионализме со стороны генерала НАТО в адрес российского пилота.

«Уровень профессионализма наших летчиков таков, что им еще надо поучиться у них. Самое главное, что они работают и делают эту работу на уровне всех допустимых норм. И если американцев что-то беспокоит: снимите, замерьте и покажите. Поверьте, у нас есть объективный контроль, который покажет, что все было корректно и законно. Но они же сделать ничего не могут – они не в состоянии проявить ни морально-деловые качества, ни соответствие военно-техническому уровню нашей техники. Они отстают по многим вопросам», — объяснил собеседник ФАН.

Именно этим и вызвана такая бурная реакция Штатов на пролет российского Су-35 в нескольких метрах от американского самолета.

«Самое главное — они трусы. Отсюда вот этот визг. Это визг трусов. Поэтому, господа, успокойтесь. Делайте, что положено по международным законам, и все будет хорошо. А мы контролировали, контролируем и контролировать будем любое государство, любой военный объект, который находится вблизи наших границ. Все. Больше нечего мне сказать», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Шестой флот ВМС США утверждает, что 15 апреля российский Су-35 перехватил американский P-8A Poseidon, который следовал в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американская сторона заявляет, что Су-35 на большой скорости пролетел кверху брюхом на расстоянии нескольких метров от самолета США. Американские военные назвали действия пилота Су-35 «безответственными».

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что все полеты российской авиации проходят в строгом соответствии с международными нормами по использованию воздушного пространства.