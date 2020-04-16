Планируется благоустройство береговой линии в районе Лахта Центра. ФАН-ТВ

Водолазы обследуют затонувшую плавучую платформу в районе Лахта Центра. Она находится недалеко от берега. Чтобы измерить ее специалисты погружаются под воду. Планируется, что будет составлен проект, согласно которому платформу поднимут из воды и уберут с береговой линии.

«Сейчас производим замеры глубин, осматриваем отсеки, которые затопило, и составляем план работ. Планы — убрать, каким образом, будем решать уже по обстановке. Возможно, здесь нужно задействовать плавкран, возможно, еще что-то», — рассказывает водолаз шестого разряда Дмитрий Линьков.