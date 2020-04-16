Герасимов рассказал о состоянии переведенной в «звездный» госпиталь Бабкиной 

Москва, 16 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы певице Надежде Бабкиной стало лучше, рассказал народный артист России Евгений Герасимов.

Художественного руководителя ансамбля «Русская песня» госпитализировали более двух недель назад, но состояние ее здоровья по-прежнему оставляет желать лучшего.

Артистку уже вывели из комы и перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным». В свое время там проходили лечение такие именитые артисты, как Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина.

«Вы знаете, главное не это, — подчеркнул Герасимов, комментируя перевод Бабкиной в другое медучреждение. — Главное, что Надежде сейчас не хуже. Все-таки болезнь у нее серьезная. Но врачи ее очень любят и делают все возможное, чтобы помочь. Да, был момент, Надежде стало лучше. Но сейчас хоть так…»

KP.Ru напоминает, что Бабкину госпитализировали 1 апреля — артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Поначалу медики подозревали у нее коронавирус, которым заболели многие известные личности, в том числе ее коллега по цеху Лев Лещенко. Однако затем ей поставили диагноз двусторонняя пневмония, тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что историк моды и коллега Бабкиной по передаче «Модный приговор» Александр Васильев, попавший в больницу в Коммунарке с пневмонией, составил завещание.