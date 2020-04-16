Заболевших коронавирусом сирийских боевиков поместили в изолятор в Триполи

Триполи, 16 апреля. Шесть сирийских наемников, у которых выявлены симптомы заражения коронавирусом, доставлены в крупнейшую больницу Триполи Аль-Хадра. Местный телеканал Libya Alhadath TV сообщил об этом, сославшись на информированный медицинский источник.

Телеканал сообщил, что в Аль-Хадру поступили шесть сирийцев с подозрением на коронавирус. Всех поместили в изолятор. Примечательно, что место в больнице для наемников сохраняется по приказу главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, распорядившегося не принимать в медучреждения простых ливийцев. Вместо этого их отправляют в тюрьмы.

В районах, подконтрольных боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, стремительно распространяется COVID-19, крупнейшими очагами стали Триполи и Мисурата — именно в них прибывает подавляющее количество сирийских наемников, вербуемых Турцией. Об этом рассказывали как сами наемники, попавшие в плен после наступления на позиции ЛНА, так и иностранные журналисты. Известно, что сейчас на стороне ПНС выступает около 9000 сирийских наемников. На фоне неконтролируемой эпидемии глава ПНС Фатхи Башага 16 апреля принял решение ввести полный карантин, чем спровоцировал массовую панику среди населения.